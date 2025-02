Lanazione.it - Figlio morto in guerra, lo strazio di Romina: “Un dolore che non si spegnerà mai”

Trevi (Perugia), 24 febbraio 2024 -Kolydia racconta ildi una madre che ha perso il suo unico, Volodymyr, combattendo contro l'invasione russa. La donna vive a Trevi, in provincia di Perugia, dove assiste un'anziana signora. È in Italia da 25 anni ma il suo cuore e la sua mente sono sempre rivolti al suo Paese, dilaniato dalla. "La morte dei nostri figli innon deve essere vana, vogliamo un'Ucraina libera e democratica", dice in lacrime "Sono passati tre anni da quando la Russia ha attaccato l'Ucraina il 24 febbraio 2022 -ricorda Kolydia - da allora le nostre città sono state distrutte, scuole, ospedali, case bombardate. I bambini, gli anziani e le donne stanno soffrendo, e noi non possiamo permettere che tutto questo venga dimenticato". Il, Volodymyr, era arrivato in Italia da giovane e vi aveva vissuto per dieci anni, prima di tornare in patria.