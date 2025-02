Lanazione.it - Figline generoso e sfortunato . Il Grosseto fa il compitino e vince

: Raffaelli, Mobilio (82’ Sabattini), Sabelli, Marzierli, Dierna, Caponi, Macchi, Sacchini, Possenti, Senigagliesi (71’ Bolcano), Guerrini. All.: Consonni.1965: Pagnini, Ciraudo, Simonti (77’ Zellini), Noferi (63’ Milli), Francalanci, Nobile, Aprili (56’ Rosini), Dama (63’ Rufini), Ciravegna (76’ Cavaciocchi), Torrini, Mugelli. All.: Brachi. Arbitro: Palma di Napoli. Marcatore: 30’ Possenti Note: Spettatori: 400. Angoli: 2-5. Ammoniti: Ciraudo, Sabelli, Noferi, Torrini, Aprili, Raffaelli, Dierna. Espulso al 72’ Torrini per doppio giallo.– Nonostante una buona prestazione ilesce dallo "Zecchini" sconfitto da un modestoandato a segno nell’unica vera azione creata nell’arco della gara. Complice un doppio giallo ai danni di Torrini e un palo colpito da Ciravegna, per la squadra di Brachi non c’è stato nulla da fare.