Festival della Franciacorta. Degustazioni e cantine aperte: "In mostra l'anima della zona"

ERBUSCO (Brescia)sensoriali, visite guidate in cantina e la possibilità di andare alla scoperta del museo diffuso in uno dei territori più belli e amati di Lombardia: lacollinare compresa tra il lago d’Iseo e la città di Brescia. A offrire la possibilità di scoprire il territorio grande quasi 300 chilometri quadrati è il Consorzio per la Tutela deldi Erbusco, l’ente che riunisce circa 200 trae produttori delle bollicine più famose d’Italia,docg oltre che Curtefranca doc e Sebino igt. L’appuntamento è il weekend dell’8 e 9 marzo quando si svolgerà la seconda edizione del “di Primavera“, che si propone come l’evento cloufine dell’inverno bresciano. "Sarà l’occasione per immergersi neldel territorio, esplorando luoghi carichi di storia, assaporando eccellenze gastronomiche e partecipando a momenti di condivisione e scoperta – dicono dal consorzio -.