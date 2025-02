Ilrestodelcarlino.it - Festa non autorizzata, chiuso circolo privato a Ozzano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 24 febbraio 2025 –non, il questore di Bologna Antonio Sbordone ha disposto di sospendere per 20 giorni l’attività di undi via Tolara di Sotto addell’Emilia, in provincia di Bologna. Nella serata tra il 15 e il 16 febbraio, durante un controllo da parte della polizia amministrativa e sociale della Questura, insieme ai carabinieri del comando die della sezione operativa della compagnia di San Lazzaro, è stato appurato lo svolgimento di unaalla quale stavano partecipando circa 150-200 persone. Durante il controllo, i poliziotti e i militari hanno rilevato circa una cinquantina di persone che stavano danzando su una pista da ballo grazie alla presenza di un impianto stereo con casse professionali; vari punti di somministrazione di bevande alcoliche e non; nessun tipo di controllo da parte dell’addetto alla sicurezza posto all’ingresso del locale che faceva entrare chiunque senza visionare alcun tipo di titolo associativo; la richiesta successiva di 25 euro a titolo ingresso; richiesta di compilare moduli associativi senza il rilascio di alcuna tessera e senza il rispetto delle formalità previste dalla legge.