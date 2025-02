Bergamonews.it - Festa in maschera, sfilata e il rogo della vecchia: il Carnevale a Calusco

Leggi su Bergamonews.it

d’Adda. Dall’ 1 al 4 marzo asi terrà il “caluschese –dell’isola”.Il programma prevede:Sabato 1 marzo– In serata:inper ragazzi e adolescenti al salone Pierina Morosini organizzata da Oratorio e Age.Domenica 2 marzo– alle 14di, a seguire premiazione.– Premio per la mascherina più bella.Lunedì 3 marzo al Centro Civico (Chiesa)– Alle 15di, giochi, laboratori, truccabimbi, glitter, area baby e merenda per tutti.Martedì 4 marzoAlle 15 in oratorio:per le vie del centro edi. A seguire merenda.– Alle 20.30 in oratorio “” con la Triuggio Marching band, Arcieri dell’isola bergamasca, Orobici A.S.D.,– Chiacchiere e vin brulè– Chiusura con “botti” di