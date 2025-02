Veronasera.it - Festa di carnevale allo Stone Rose con i Jukebox

Leggi su Veronasera.it

Sabato 1 marzo ilarrivae non potevano mancare i! La Band è onorata di essere stata reclutata per una serata così speciale e promette ancora una volta di stupire con nuovi brani adatti all’occasione. Ogni loro concerto è un viaggio musicale in continua.