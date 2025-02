Romatoday.it - Ferro scienza e progresso. Ostiense e l’archeologia industriale

Ci fu un tempo in cui Roma, ormai divenuta capitale dello stato unitario d’Italia, trasformò le sue antiche vestigia marmoree in complesse opere in metallo ed energia elettrica. All’ombra della Basilica di San Paolo fuori le mura, il quartiere e l’omonima viaconservano gelosamente.