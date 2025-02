Sport.quotidiano.net - Ferrara Hockey al tappeto. Ragazze travolte a Bomporto

Un fine settimana amaro per l’estense. Il primo incontro doveva essere quello della formazione maschile nel campionato di serie C, dove il, come da calendario, era prevista la partita contro la formazione localeKraken Camaiore, che guida la classifica a punteggio pieno con zero sconfitte. Una partita che è stata annullata a causa dell’impossibilità della squadra estense, falcidiata dall’influenza e solo con quattro giocatori disponibili più il portiere, da qui la comunicazione alla formazione avversaria di non poter partecipare. "Era già una partita proibitiva per i nostri giovani – ha ricordato Giuseppe Strada, direttore tecnico– ma la nostra formazione ha avuto diversi giocatori ammalati all’ultimo con l’influenza e febbre. Non aveva senso andare visto il roster limitato.