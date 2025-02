Laprimapagina.it - FEGE 2025: Terni ospita il Festival di Editoria e Giornalismo Emergente grazie a Sauro Pellerucci

Dal 27 al 30 marzosarà la sede della settima edizione deldi), un evento che si conferma come uno degli appuntamenti più importanti nel panorama culturale italiano. Il, che prenderà vitaalla sinergia tra Piero Muscari, storytailor e direttore artistico, e, Founder di Pagine Sì! S.p.A. e Presidente di, avrà come location il PalaSì! e la Biblioteca Comunale di. Il programma includerà lectio magistralis, talk e premiazioni, con la partecipazione di noti giornalisti italiani.si propone come un’occasione per promuovere una comunicazione positiva, fondata sul dialogo e la crescita culturale, valorizzando le nuove voci del, dell’e della cultura. Tra i protagonisti di quest’edizione ci saranno Rosamaria Aquino, Davide Giacalone e Nicola Gratteri, che contribuiranno con i loro interventi.