Biccy.it - Fazio e Giorgia rispondono alle critiche di Mogol, le frecciatine

Ospite a Un Giorno Da Pecora,la settimana scorsa ha mosso dellee le sue parole hanno alzato un polverone. A distanza di qualche giorno anche Fabioe la cantante di La Cura per Me hanato e l’hanno fatto con ironia. Tutto è iniziato quando il famoso paroliere su Rai Radio Uno ha dichiarato checanta come 30 anni fa.“Aoffrirei volentieri, gratuitamente, un corso da noi. Ha una voce fantastica ma canta come si cantava trent’anni fa, usa troppo la voce. Che, per carità, è bellissima ma la usa come si faceva in passato, la voce deve esser credibile per quello che dice, è la credibilità che riesce ad emozionare. Se ho seguito Sanremo? No. Ho sentito solo la canzone di Cristicchi, che ha un testo molto bello. Ha vinto un ragazzo giovane di cui però non ho ascoltato la canzone.