Fatta al 95% svolta in casa Napoli | l’affare è da urlo

Calciomercatoultimissime – Una notizia proveniente dall’estero sul mercato dei partenopei fa scatenare le voci attorno al club azzurro:in questione viene definito fatto per il 95%.Tra i tifosi azzurri è ancora grande la delusione per la sconfitta contro il Como, che arriva dopo tre pareggi di fila. Un rendimento, nel mese di febbraio, non esaltante per la squadra di Antonio Conte, che in vista del prossimo scontro diretto in programma allo stadio Diego Armando Maradona si vede costretta a seguire l‘Inter (ospite sabato prossimo a Fuorigrotta, ndr), ora capolista. Il rimpianto per un calciomercato non esaltante, quello di febbraio, continua a tenere banca tra i sostenitori della SSC, che in ogni caso sembra essere già proiettata all’estate sotto questo punto di vista, almeno considerando le ultimissime novità a tal proposito.