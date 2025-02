Fate presto 14enne eroe chiama la polizia e salva i 4 fratellini | cosa stava succedendo in casa

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella serata di sabato 22 febbraio 2025, un episodio di coraggio e determinazione ha portato all'arresto di un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia a Firenze, nel quartiere di Novoli. Un ragazzo di 14 anni, esasperato dalle continue violenze domestiche, ha trovato la forza dire laper denunciare il padre, un cittadino serbo di 42 anni, cheaggredendo lui e sua madre. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, intorno alle 22:00, il giovane ha composto il numero di emergenza, implorando l'intervento delle forze dell'ordine: "Venite a, il babbo picchia me e la mamma". Gli agenti sono giunti rapidamente sul posto, trovando l'uomo in preda a una furia incontrollata, mentre minacciava e inveiva contro i familiari.