Fascino anni 90, mood rock and roll: il boxie haircut, ibrido tra pixie cut e bob, è il taglio di tendenza che regala personalità e grinta

Sull’onda del revival dello stile90, arriva uncapelli destinato a incrementare all’istante il fattore nostalgia, il. Per chi cerca uncorto che unisca carattere e spensieratezza, ilè la risposta: nasce dall’incontro tra il bob e ile si distingue per le sue linee decise e per ilun po’’n’. Ideale per chi vuole osare un corto senza rinunciare alla femminilità, ilè già l’ossessione delle ragazze più cool. Capelli corti e medio corti: le ispirazioni da star e reali X: tratti distintivi delcorto più trendy«Ilè ilperfetto per chi ama gli ibridi.