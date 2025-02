Secoloditalia.it - Far West a Roma: commando assalta Commercity, auto in fiamme e chiodi per coprirsi la fuga (video)

Colpo grosso da film e scene di guerriglia nella notte a Ponte Galeria, periferiana poco distante da Fiumicino nota per il centro di accoglienza per rifugiati. Dopo aver rubato all’interno della ditta di trasporti internazionali ‘Edgar’ nel complesso commerciale di ‘’ in via Eiffel, a, i banditi sono scappati via bruciando in strada almeno cinque trae furgoni per guadagnarsi ladalla polizia. Inoltre hanno cosparso die spuntoni il manto stradale. Portato via, secondo quanto si apprende, materiale tecnologico e informatico. Grossi disagi per tutti gli abitanti della zona che, questa mattina, dovevano raggiungere scuole e posti di lavoro e che si sono trovati di fronte ad uno scenario stile “La casa di carta”.Bloccate per diverse ore della mattina via Muratella, Ponte Galeria, Portuense verso la rotatoria e la bretellastradale piene dia tre punte.