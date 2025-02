Sport.quotidiano.net - Fano: a Matelica soltanto i tifosi: "Vittime di gente senza scrupoli"

Solo un manipolo di irriducibilisi sono presentati ieri allo stadio Giovanni Paolo II di. Dell’Alma Juventus, come previsto, neppure l’ombra. Sono arrivati a bordo di un paio di pulmini per intonare gli ultimi cori e appendere un eloquente striscione all’inferriata del cancello chiuso: "Forestierie fanesi assenti. Dopo 119 anni una sconfittaprecedenti". Una trasferta davvero amara: "E’ il calcio moderno in mano a poteri che permettono di gestire incontrastati società sportive cariche di debiti – dice il club Panthers‘77 – regalando ai suoi ‘inermi’ continue umiliazioni sul rettangolo di gioco e fuori dal campo, fino a quella che rappresenta la massima disgrazia: la sparizione della squadra del cuore! Durante il viaggio abbiamo ricordato quanto si è dato per anni a questa maglia, oltre ogni moglie, morosa, amico, sconfitte e distanze.