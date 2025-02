Lanazione.it - False cittadinanze ai brasiliani. Ad aprile si apre il processo anche per un dipendente comunale

di Laura ValdesiSIENsunteitaliane a, servirà unper fare chiarezza sulla vicenda frutto di un’inchiesta della procura di Ivrea su fatti del 2019. Ad essere rinviato a giudizioundi Asciano, difeso dagli avvocati Luca Perinti e Antonio Sculli: il dibattimento siil 3. Fra gli imputati l’ex sindaca di Lauriano, un centro della provincia di Torino dove sarebbero state concesse decine e decine dijure sanguinis illegali, secondo gli investigatori. Ha invece già patteggiato due anni e mezzo in sede di udienza preliminare un uomo originario di Siena, 75 anni, che vive da tempo in Piemonte, difeso dall’avvocato Tommaso Servetto. L’anziano, secondo l’accusa, avrebbe fatto da trait d’union con una società brasiliana con sede a San Paolo che avrebbe favorito l’arrivo di cittadini sudamericani a Lauriano e in un casoad Asciano, adoperandosi per fare ottenere loro la residenza italiana e poi appunto la cittadinanza.