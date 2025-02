Lanazione.it - Fa arrestare il padre che picchia la madre. Firenze, il coraggio di un 14enne

, 24 febbraio 2025 – Arrestato grazie alla denuncia del figlio. Succede a, dove un cittadino serbo di 42 anni è finito in manette a seguito dellasa segnalazione del figlio quattordicenne. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il giovane, preoccupato per la propria incolumità e quella dei suoi fratellini, ha contattato le forze dell'ordine denunciando le violenze subite da lui e dalla. L'abitazione, nel quartiere di Novoli, è stata teatro di un intervento della polizia che ha portato alla luce non solo i presunti maltrattamenti, ma anche il ritrovamento di una katana, un'arma bianca che ha comportato ulteriori accuse per detenzione abusiva di armamenti. La moglie dell'uomo, una cittadina macedone di 43 anni, ha confermato il resoconto fornito dal figlio, consolidando così le accuse di maltrattamenti in famiglia.