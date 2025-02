F1 | uno sguardo esclusivo dietro le quinte

Leggi su Cinefilos.it

F1: unoleDa Apple Original Films e dai filmmakers di Top Gun: Maverick arriva F1, con protagonista Brad Pitt per la regia di Joseph Kosinski. Il film è prodotto da Jerry Bruckheimer, Joseph Kosinski, il pluricampione pilota di Formula 1 Lewis Hamilton, Brad Pitt, Jeremy Kleiner, Dede Gardner e Chad Oman.L’attesissimo film sulla Formula 1 ha come protagonista Brad Pitt nei panni di un ex pilota di F1 che ritorna alle corse, affiancato da Damson Idris nel ruolo del suo compagno di squadra all’APXGP, una squadra di fantasia sulla griglia di partenza. Nel film, girato durante i weekend dei Grand Prix, la squadra di Pitt e Idris si trova a fronteggiare i veri titani dello sport.F1: il trailer del nuovo film con Brad PittFanno parte del cast di F1 anche Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia e Javier Bardem.