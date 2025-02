Oasport.it - F1, la nuova direttiva tecnica non preoccupa Frederic Vasseur: “Eravamo informati”

Leggi su Oasport.it

Motivi per discutere? Il Mondiale 2025 di F1 prenderà il via nel week end del 14-16 marzo all’Albert Park di Melbourne (Australia). Una stagione che ha in sé tanta curiosità per via delle manovre nel mercato piloti, con l’arrivo in Ferrrari di Lewis Hamilton per fare un esempio. Campionato particolare perché dal punto di vista dei regolamenti non ci sono grossi cambiamenti rispetto alla stagione passata.Ecco che a far suonare l’allarme è unache potrebbe andare un po’ a cambiare gli equilibri relativamente ai progetti 2025. Ne aveva parlato alcune settimana fa AutoRacer.it e a quanto pare ci sono delle conferme. La FIA è intenzionata a intervenire sulla normativa legata alle ali flessibili, che tante discussioni aveva alimentato l’anno scorso.La Federazione Internazionale ha pensato a un aggiornamento e a un inasprimento dei parametri nel momento delle verifiche.