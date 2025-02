F1 ecco la nuova Mercedes per il Mondiale 2025 | Russell e Antonelli hanno fiducia nella W16

Leggi su Sportface.it

Una vettura ambiziosa, forse non abbastanza per tornare a competere concretamente per il titolo, ma sulla retta via per mettere fine a un quinquennio ormai di forti delusioni. Si è aperta ufficialmente l’era post-Hamilton in casa, dove quest’oggi si è tenuta la presentazione della W16di zecca, che le Frecce d’Argento sperano possa dare del filo da torcere a Ferrari, Red Bull e McLaren, che paiono essere ancora avanti. Qualcosa di più lo scopriremo già dai primi giri a Sakhir per il filming day di martedì 25 febbraio, poi sarà la volta dei test ufficiali, quindiilcon il via in Australia.LE NOVITA’ DELLA W16Già intravista, a livello di livrea, una settimana fa durante l’evento all’O2 di Londra insieme a tutte le altre scuderie, laè adesso realtà anche per gli addetti ai lavori.