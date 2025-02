Lettera43.it - Exploit di AfD alle elezioni in Germania, Weidel: «Musk mi ha chiamato e si è complimentato»

Alice, candidata cancelliera di Alternative für Deutschlandtedesche, ha reso noto di aver ricevuto una telefonata di complimenti da parte di Elondopo l’del partito di estrema destra, che a livello nazionale ha superato il 20 per cento, primeggiando in tutta la vecchiaEst, con punte del 46 per cento in alcune circoscrizioni elettorali. I complimenti del patron di X e Tesla, nonché stretto collaboratore di Donald Trump, «dimostra che Afd mantiene aperti i contatti con tutte le forze politiche, compresa la nuova amministrazione americana», ha affermato. Gli elettori tedeschi «hanno votato per un vero cambio di politica», ha aggiunto la leader di Alternative für Deutschland parlando di «successo storico», in quanto nessuna formazione in Europa sarebbe riuscita a consolidarsi come partito popolare in così poco tempo.