Ex pugile mette in fuga due rapinatori armati a Cesenatico

(Cesena), 24 febbraio 2025 – Un exriesce are indue. E’ accaduto domenica attorno alle 19.20, nel quartiere Madonnina di, dove un uomo è andato in una gelateria per prendere del gelato da asporto. All’uscita, nel parcheggio distante pochi metri dove aveva posteggiato l’auto, è stato avvicinato da due giovani stranieri, i quali prima gli hanno chiesto una sigaretta, poi lo hanno seguito a piedi e uno dei due ha estratto un coltello dal giubbotto. Derubato 15 volte in trent’anni: la rabbia dell’imprenditoreSono stati momenti di alta tensione, ma l’uomo, il quale per diversi anni ha praticato il pugilato, non si è fatto intimidire, ha appoggiato la vaschetta del gelato e si è rivolto ai duecon i pugni chiusi. I due giovani evidentemente non si aspettavano tale reazione, si sono guardati in faccia e sono fuggiti di corsa in direzione di un parco.