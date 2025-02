Ilrestodelcarlino.it - Ex Cierrebi, rogo nella palestra: subito domato dai vigili del fuoco

Bologna, 24 febbraio 2025 – Unsi è sviluppato questa sera intorno alle 21 all’interno delladell’ex. Ad avvertire idelsono stati alcuni residenti della zona, allertati dal fumo che si levava dai locali dell’ex centro sportivo. E anche nei social, la notizia stava spargendosi., sul posto, sono intervenuti quattro automezzi dei pompieri, con l’ausilio di pattuglie dei carabinieri e della polizia locale. L’incendio è statoin breve tempo: sulle cause sono adesso al lavoro gli investigatori, ma è plausibile che si sia trattato di un atto vandalico, come tanti che negli anni si sono susseguitistruttura ormai in stato di abbandono da sei anni. Proprio sabato scorso c’era stata una manifestazione per chiedere attenzione al recupero dell’area sportiva, al centro di un progetto di riqualificazione che, però, non piace a tutti i residenti della zona.