Anteprima24.it - Ex Benevento, Lapadula fa un brutto fallo su Petriccione: prima il rosso, poi le scuse e l’abbraccio

Tempo di lettura: < 1 minutoInsieme hanno condiviso l’esperienza con la maglia dele nell’ultimo match di campionato in serie B sono stati al centro di un episodio che ha inciso in maniera importante sulla gara. I protagonisti sono Gianlucae Jacopoche ora indossano le maglie di Spezia e Catanzaro. A 25 minuti dal termine del match andato in scena al “Picchio”, nel tentativo di impattare il pallone, é entrato in maniera dura sucolpendolo in pieno sulla caviglia. Un intervento molto duro sanzionatocon il giallo e poi con ildall’arbitro dopo un rapido consulto del Var. La vicenda, poi, si è conclusa con ledell’attaccante italo-peruviano all’avversario e un abbraccio tra i due che hanno vissuto una esperienza insieme nel Sannio.