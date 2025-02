Ilgiorno.it - Evgenij Onegin. Formidabile quel Martone...

Giudici è andati alla Scala – dove si riproponevadi ?ajkovskij – rassegnati a ripensare con nostalgica memoria al capolavoro registico di Dmitrij ?ernjakov applaudito 16 anni fa: e invece, non lo si è rimpianto più di tanto col memorabile spettacolo di Mario. Piantato nel mezzo del passaggio dal Romanticismo iperbolico, utopistico e universale alo crepuscolare dove l’intimismo si nutre d’autobiografia, ?ajkovskij centra l’opera sulle complementari solitudini di Tatiana persa nei suoi sogni nutriti dalla letteratura, e dichiuso nel suo algido snobismo: e, prima le immerge nella natura russa dei cieli sconfinati su distese di grano o ghiaccio, dove troneggia un bunker-rifugio (niente folclore di matrioske e balalaike, evviva) stipato di libri, dove Tatiana si autoesclude dal mondo; dovese ne sta in disparte guardando attraverso occhiali neri; dove la rissa fomentata dall’alcool è sempre lì lì per esplodere, in un mondo in cui la guerra è endemica, pronta a divorare nel fuoco i libri degli idealisti (e il rogo dei libri nella Berlino di Hitler è dietro l’angolo); dove la solitudine s’afferma in un duello, scaduto ad alienata roulette russa.