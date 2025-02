Dayitalianews.com - Evade dai domiciliari travestito da detenuto, ma in carcere ci finisce davvero

Leggi su Dayitalianews.com

Vicenda fantozziana a Spoleto, dove un 52enne agli arrestisi è preso qualche ora di libertà travestendosi daamericano, nella speranza di passare inosservato considerando il periodo di Carnevale, ma così non è stato.L’evasionedaCome riferito dal Corriere dell’Umbria, l’uomo era finito agli arresti, con controllo tramite dispositivo elettronico, poiché era stato trovato per strada mentre brandiva minaccioso una spranga di ferro, in violazione delle prescrizioni dell’autorità giudiziaria. Il 52enne evidentemente non ha retto alla noia delle 4 mura domestiche e così, vestito daamericano con un completo a righe bianche e nere orizzontali, ha ben pensato dire daie uscire di casa.Nonostante il periodo di Carnevale la polizia del commissariato di Spoleto ha notato l’uomo in corso Garibaldi che, alla vista delle divise, si è dato alla fuga cercando di rincasare quanto prima.