Evade dai domiciliari mascherato da carcerato | ora è in carcere

Spoleto, 24 febbraio 2025 – Visto il periodo sembra uno scherzo da carnevale, ma è tutto vero. Un uomo era aicon controllo mediante dispositivo elettronico perché, in violazione delle prescrizioni dell’autorità giudiziaria, era stato trovato fuori dalla propria abitazione mentre si aggirava in strada brandendo una spranga di ferro. Ma ha pensato bene di infrangere di nuovo le regole uscendo di casa. La Polizia di Spoleto lo ha però sorpreso in centro mentre percorreva corso Garibaldicon un completo da detenuto americano, a righe bianche e nere orizzontali. Alla vista dei poliziotti, l’uomo si è dato alla fuga ritornando presso la propria abitazione, luogo dove è stato poi raggiunto dagli agenti. Accompagnato in Commissariato, il 52enne è stato arrestato per il reato di evasione e ora è in