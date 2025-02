Ilfattoquotidiano.it - Evacuato il negozio H&M in piazza Duomo a Milano: fumo dai magazzini, vigili del fuoco al lavoro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

delaldentro il punto vendita di H&M in. L’allarme è stato lanciato dal personale deldi abbigliamento che sembra abbia rilevato la presenza diprovenire dall’areadei piani interrati poco prima delle 19. Arrivati sul posto con sei mezzi, idelhanno iniziato un’ispezione accurata per individuare il punto da dove sarebbe partito l’allarme dalle centraline antincendio.Articolo in aggiornamentoL'articoloilH&M indaidelalproviene da Il Fatto Quotidiano.