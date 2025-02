Eto’o in Liga ma è il figlio Etienne | è capocannoniere del Rayo B

Leggi su Sportface.it

C’è ancora un Et0’o all’orizzonte nel calcio spagnolo. Si tratta diPineda,dell’ex campione di Barcellona e Inter Samuel, che negli ultimi mesi sta facendo parlare di sé alVallecano. Nei giorni scorsi è arrivato l’esordio inper ild’arte senegalese, subentrato negli ultimi minuti in occasione della sconfitta interna per 0-1 contro il Villarreal. Con la maglia della formazione di Vallecas peraltro il 22enne nato a Palma di Mallorca – nel 2002, quando il padre militava tra le fila degli isolani – aveva già esordito con gol in Copa del Rey lo scorso ottobre, siglando la rete del definitivo 0-5 contro il Villamuriel, squadra che milita nelle serie inferiori.“Aspettavo da tanto tempo questo momento e vedi che il mio impegno, quello della mia famiglia, in particolare di mia madre, e delle persone che mi vogliono bene per aiutarmi a raggiungere questo obiettivo, alla fine ha ripagato.