Cataniatoday.it - Etna, soccorsa escursionista infortunatasi ad una caviglia sulla pista Altomontana

Leggi su Cataniatoday.it

Si è concluso nel tardo pomeriggio di ieri un intervento dei militari della stazione soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi, per mettere in salvo unaad unanel comune di Biancavilla. In particolare, alle ore 16,00 circa.