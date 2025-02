Tuttivip.it - “Espulsione”. Grande Fratello, guai per il concorrente della prima ora: fatto gravissimo in casa

Nel corsoserata di domenica 23 febbraio, durante un’intervista intima organizzata da Helena Prestes a Mattia Fumagalli – con Stefania Orlando nel ruolo di conduttrice, Maria Teresa Ruta come opinionista e Amanda Lecciso che assisteva nell’interrogare l’istruttore di sci – si è scatenata una polemica online per un gesto compiuto da Giglio.Helena fa un’intervista e Giglio fa il versoscimmia, gli altri urlano, parlano sopra, commentano parlando di cazzate. Al GFVIP5 queste cose le facevano sempre e chi ascoltava non si permetteva di mancare di rispetto all’intervistato. ETÀ MEDIA: 5 anni#pic.twitter.com/RHD9yeTOCb— capishi? (@ciliegina) February 23, 2025 Mentre l’intervista proseguiva, alcuni coinquilini hanno prodotto rumori e commenti polemici, ma è stato il comportamento di Giglio a attirare maggiormente l’attenzione: proprio mentre Helena stava parlando, il partecipante ha emulato il verso di una scimmia.