Esplosione al consolato russo di Marsiglia, l'accusa di Mosca: "È terrorismo"

Un’ha scosso in mattinata ildi, in Francia. Secondo le autorità di, si tratterebbe di un attacco terroristico, mentre le forze francesi stanno indagando sull’episodio.Leggi anche: Allarme bomba su volo American Airlines: atterraggio d’emergenza a FiumicinoLa reazione di“La deflagrazione nelgeneralediha tutti i tratti di un attacco terroristico“, ha dichiarato Maria Zacharova, portavoce del ministero degli Esteriha chiesto alla Francia di adottare misure rapide per rafforzare la sicurezza della sede diplomatica e chiarire le responsabilità dell’accaduto.Secondo il console generale, Stanislav Oranskiy, l’è avvenuta all’interno del, smentendo le prime informazioni diffuse dai vigili del fuoco francesi, che parlavano di un’nelle vicinanze.