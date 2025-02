Quotidiano.net - Esordio trionfale per il film di Paolo Genovese: incassi record al box office

molto promettente per il nuovodicon il mega cast di attori italiani da Edoardo Leo a Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria che spinge il boxdel week end con un totale di biglietti staccati aumentati addirittura del 43% rispetto al boxdello scorso week end. Follemente ha infatti superato al botteghino i 4 milioni di euro e con un solo fine settimana raccoglie quasi quanto un blokbuster della Disney. Si piazza infatti secondo, con un altro milione 287mila euro, Captain America: brave new world, la pellicola che alla seconda settimana di programmazione ha incassato in totale 4,7 milioni di euro. E si piazza terza un'altra pellicola nel suo week end di: il terzo capitolo deiincentrati sull'Orso Paddington (Puddingotn in Perù) ha sfiorato il milione di euro al box(987.