Calciomercato.it - Esonero senza la Champions: allenatore italiano a rischio

L’avventura araba di Stefano Pioli non sta attraversando un periodo semplice. L’Al-Nassr non decolla e il futuro è sempre più in discussione Neanche l’avvento di Stefano Pioli è servito all’Al-Nassr per lottare concretamente per il titolo. La compagine di Cristiano Ronaldo è infatti lontanissima dalla vetta e con gli ultimi risultati altalenanti inizia ad essere aanche la qualificazione allaLeague.Calciomercato, l’Al Nassr fatica e rischia la: Pioli sotto esame (LaPresse) – Calciomercato.itIn Arabia Saudita l’exdel Milan non ha quindi lasciato il segno, tanto da iniziare ad incassare critiche pesanti dall’ambiente ed anche dai tifosi sui social. Un rendimento ad alti e bassi che pone inevitabilmente sotto osservazione lo stesso tecnico, che nelle prossime gare avrà bisogno di cambiare passo in maniera decisa anche per evitare brutte sorprese.