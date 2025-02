Rompipallone.it - Esonero Palladino, la decisione della dirigenza: tutto confermato

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 24 Febbraio 2025 12:50 di Giancarlo Spinazzola, laè stata chiara: ora non ci sono più dubbiTerza sconfitta consecutiva per la Fiorentina che perde terreno in classifica. I Viola stanno mostrando il lato peggiore con un andamento altalenante ed una mancanza di continuità che può pesare alla lunga. Kean e compagni sono ora svicolati in settimana posizione ma, soprat, hanno sette punti in meno del quarto posto, ultimo utile per volare in Champions League.Un obiettivo, quello del quarto posto, che sembrava ampiamente alla portataformazione viola, con un cammino che aveva perfino entusiasmato i tifosi. Ed invece nell’ultimo periodo troppi i passaggi a vuoto di una squadra che sembra svagata e lunatica. Otto le sconfitte in questo campionato per i gigliati che devono guardarsi le spalle da Milan e Bologna, staccate di un punto appena ma con una gara in meno, lo scontro diretto che si disputerà il 27 febbraio.