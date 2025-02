Puntomagazine.it - Errori nelle targhe stradali di Cizzolo: un incidente burocratico che fa sorridere il web

Confusione tra storia e cultura pop: le vie del paese di Viadana intitolate a Mentana, Madonna e Gianni Bugno suscitano ilarità onlineIl caso di, frazione di Viadana nel Mantovano, ha suscitato molta ilarità a causa di alcuninella toponomastica che sono diventati virali sul web. La serie di strafalcioni è iniziata in un ufficio comunale e si è estesa fino alla fabbrica incaricata di realizzare le nuove.Tra glipiù eclatanti, si segnala via Mentan che, anziché essere dedicata alla località della battaglia risorgimentale, è stata trasformata in “via Mentana (giornalista e conduttore televisivo italiano)”, riferendosi al famoso giornalista Enrico Mentana, una scelta impossibile visto che la legge vieta di dedicare una via a una persona vivente. Un altro caso curioso riguarda via Sette ladroni, che invece di fare riferimento alla vecchia leggenda popolare locale, è stata erroneamente associata al romanzo di Madonna “Yakov e i sette ladroni”, pubblicato nel 2004.