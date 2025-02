Dayitalianews.com - Era sparito da casa dal 12 Febbraio. Ritrovato il corpo senza vita di Daniele Perna all’interno della sua auto nel parcheggio di un centro commerciale. Cordoglio a Pomezia

La comunità diè sotto shock dopo la notizia del ritrovamentodiPenna, il 44enne scomparso lo scorso 12. Il tragico epilogo è stato confermato nelle ultime ore, dopo che ilè stato individuatosua, parcheggiata in un’areadi via del Mare.Il ritrovamento: una guardia giurata lancia l’allarmeA dare l’allarme è stato un addetto alla sicurezza, che ha notato l’ferma nello stesso punto da diversi giorni. Dopo essersi avvicinato, ha fatto la macabra scoperta e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno transennato l’area per effettuare i rilievi necessari.La notizia è stata diffusa anche dalla trasmissione “Chi l’ha visto?”, che aveva già trattato il caso dopo l’appello disperato dei familiari.