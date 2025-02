Lortica.it - Epigenetica: come le molecole alimentari agiscono sul DNA

Leggi su Lortica.it

l grande mondo della nutrizione sta davvero cambiando, e restare a calcolare le calorie giornaliere significa restare prigionieri di un mondo scientifico finito, crollato per sempre!Nel nostro corpo umano esistono tre varietà di DNA:DNA nucleare – presente nei cromosomi di ogni cellula, ottenuto dai nostri genitori.DNA mitocondriale – presente nei mitocondri, ottenuto solo dalla madre.DNA batterico – presente nei batteri che vivono in noi e nel nostro intestino.Le, ovvero i nutrienti contenuti nel cibo, possono agire sul DNA condizionando salute e longevità.nutrizionale: il legame tra cibo e DNAL’nutrizionale è la scienza che studialecontenute negli alimenti siano in grado di intervenire sul DNA, attivando alcuni geni o, al contrario, regolando la loro espressione in senso negativo (up-regulation o down-regulation).