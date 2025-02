Sport.quotidiano.net - Empoli, sprofondo rosso. L’Atalanta ne segna 5 al Castellani. Il peggior ko registrato in casa nella storia della squadra azzurra

di Simone CioniL’crolla contro. Un pesantissimo ko, ile inmai, che dopo la vittoria del Parma certifica il terzultimo posto a meno due dalla salvezza. Stavolta non si salva nemmeno la prestazione degli azzurri. Nessuna scintilla. È bene ricordarloè di tutt’altra categoria, ma ladi D’Aversa non è mai apparsa in grado di opporsi alla qualità orobica. Tanti errori tecnici e poca lucidità in entrambe le fasi di gioco hanno reso ancor più facile il compito alladi Gasperini. Partita di fatto in archivio dopo mezz’ora, conche potrebbe andare al riposo anche con un vantaggio più ampio. Le tante assenze non devono essere un alibi, ma alla lunga un fattore determinante sicuramente. Adesso la speranza è quella di poter recuperare quanto prima i vari Ismajli, Viti, Anjorin e Fazzini per giocarsi il tutto e per tutto nell’ultimo terzo di campionato, in cui arriveranno tutti gli scontri diretti in