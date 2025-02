.com - Empoli-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo il rumoroso ko in Champions contro il Bruges, con eliminazione ai playoff, l’è chiamata a rialzare la testa in campionato. Oggi, domenica 23 febbraio, i nerazzurri affrontano l’al Castellani nel 26° turno di Serie A. Anche i toscani di D’Aversa, reduci dalla sconfitta con l’Udinese, sono a caccia di riscatto. Tra i toscani, nessuna sorpresa davanti: D’Aversa punterà come al solito su Colombo ed Esposito come terminali del 3-5-2. Discorso diverso per Gasperini, che ha qualche dubbio in più. Dopo le polemiche in Champions, in attacco dovrebbe comunque rivedersi Lookman accanto a Retegui e De Ketelaere. Ecco ledella sfida di oggi alle 18:(3-5-2): Vasquez; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella; Gyasi, Henderson, Grassi, Maleh, Cacace; Esposito, Colombo.