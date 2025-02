Empoli ancora ko ds Gemmi | D’Aversa non è in discussione

Leggi su Corrieretoscano.it

ko, ds: “non è in”Cinque gol dall’Atalanta di Gasperini al Castellani, nono ko per l’di Robertonelle ultime undici partite in cui gli azzurri hanno conquistato solo due punti, con Bologna e Venezia. L’ultima vittoria per l’1-4 a Verona in data 8 dicembre scorso. Dopo un avvio di campionato che aveva visto l’protagonista anche con una delle migliori difese in serie A.E se probabilmente nessuno si aspettava che l’conquistasse punti con l’Atalanta, è anche vero che la situazione in zona salvezza si fa molto delicata. Nell’ultima giornata a fondo classifica hanno vinto Verona, Como, Parma e il Venezia ha messo a segno un punto. E l’dopo il ko interno con l’Atalanta si trova in terzultima posizione fermo a quota 21.