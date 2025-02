Sport.quotidiano.net - Emma Villas, cinquina contro Contù. Vittoria pesante nella corsa ai playoff

SIENA 3 CANTÙ 0 SIENA: Trillini 4, Nevot 4, Bonami, Melato, Coser, Alan, Alpini, Nelli 15, Rossi 6, Pellegrini, Randazzo 14, Ceban, Cattaneo 11. All. Graziosi CANTÙ: Cottarelli, Caletti, Butti, Tiozzo 12, Cormio 7, Martinelli, Bragatto 6, Quagliozzi, Galliani, Candeli 7, Marzorati, Novello 10, Bacco 2. All. Mattiroli Arbitri: Vecchione, Selmi Parziali: 25-19, 25-21, 26-24 SIENA –si sbarazza di Cantù (3-0) e ottiene la quintaconsecutiva. Un risultato mai in discussione, anche se nel terzo set gli ospiti hanno tenuto botta fino ai vantaggi. La marcia verso iprosegue per una squadra che dimostra più della settima posizione. Nelli top scorer di serata con 15 punti, molto bene anche Randazzo (14); Cantù non aveva a disposizione Galliani e Novello, match winner dell’andata, non era al meglio.