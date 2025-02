Unlimitednews.it - Emiliano “Due nuovi macchinari all’Istituto Tumori di Bari”

(ITALPRESS) – “Stiamo inaugurando l’ennesimo acceleratore lineare in Puglia. Questo ovviamente ha un’importanza particolare, perché è sito nell’hub principale, che è il cuore della rete oncologica pugliese, quindi siamo particolarmente soddisfatti della rapidità con la quale i lavori sono stati effettuati e realizzati. Significa che siamo in grado, con macchine immensamente più aggiornate, precise e capaci di fare anche meno danni collaterali, di intervenire su quasi tutti iche hanno bisogno di radioterapia. Continuiamo a insistere su questa strada per convincere quanti più pugliesi possibili che ci si può tranquillamente curare di malattie molto gravi, come quelle oncologiche, nel nostro territorio”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michelein occasione dell’inaugurazione di due nuove grandi macchine per l’unità di radioterapia dell’Istitutodi