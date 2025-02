Emanuela Fanelli si imbuca nelle sale di altri film per promuovere il suo | Che c’ha Nicole Kidman più di me? – Il video

Leggi su Open.online

«Grazie con tutto il cuore per essere andati a vedere Follemente in così tanti. Come si ottiene un risultato del genere? Pare che i saluti del castaiutino». Detto su Instagram, fatto:, nel cast del nuovodi Paolo Genovese, Follemente, ha fatto irruzionedove venivano proiettatiper sponsorizzare il proprio. «Ma salutare il pubblico che già ti ha scelto, secondo me è improduttivo. La vera campagna promozionale è andare a raccattare la gente che ha scelto di vedere altro. Qui col pubblico di Babygirl». Nel, pubblicato sul proprio profilo Instagram, l’attrice romana, tra i nomi più richiesti del cinema italiano degli ultimi anni, entra nella sala improvvisamente chiedendo al pubblico: «Chepiù di me? Non potevate andare a vedere Follemente?».