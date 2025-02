Ilfattoquotidiano.it - Elon Musk licenzierà il 10% dei dipendenti dell’NHTSA. L’ombra del conflitto d’interessi con Tesla

La scure disi abbatte sulla National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa, ente federale preposto alla sicurezza stradale negli Stati Uniti): tramite il Department of Government Efficiency (Doge), che dirige, l’imprenditore di origini sudafricane taglierà il 10% della forza lavoro in poche settimane, in nome dell’efficientamento della pubblica amministrazione voluto dalla Casa Bianca.Il taglio interesserà soprattutto lavoratori nel periodo di prova,prossimi alla pensione o che hanno ricevuto incentivi economici per dimettersi volontariamente: molti, comunque, sono stati “fired” senza preavviso. La sforbiciata riguarderà un’ottantina didegli 800 impiegati attualmente.Secondo quanto riferito dal Washington Post, saranno mandate a casa anche tre delle sette persone che si occupano di sicurezza dei veicoli a guida autonoma, ovvero dell’autopilota per automobili tanto caro alladel medesimo