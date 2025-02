Ilfogliettone.it - Elon Musk e i risparmi “fantasma”: 8 miliardi o 8 milioni? Quando la motosega fa cilecca

Leggi su Ilfogliettone.it

Per cercare di giustificare il suo operato di leader del Dipartimento per l’Efficienza del Governoe i suoi assistenti hanno annunciato di avere generatoper 8di dollari. Come ci ha informato il New York Times si trattava infatti di 8di dollari. Altre cifre di ulteriorinon hanno fornito documenti specifici.Questiemergono dai licenziamenti ordinati dama non ci dicono nulla sugli effetti alle persone che hanno perso il lavoro né sui danni che la loro assenza recherà agli americani. Eccettogli sbagli sono ovvi anche a coloro che leggono semplicemente le testate di Google News. Proprio in questi giorniaveva fatto licenziare 300 dipendenti della National Nuclear Security Administration, un’agenzia che dirige l’arsenale di armi nucleari e controlla lo spostamento di materiale fissile non solo negli Usa ma anche in altre parti del mondo.