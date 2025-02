Fanpage.it - Elia Viviani: “Ho avuto paura del ritiro, mi ha condizionato. Io Ct azzurro? Vi racconto la veritá”

, uno dei più forti e vincenti campioni su pista e su strada (89 vittorie oltre alle medaglie a Rio, Tokyo e Parigi) ha ufficializzato che non si ritirerà: "A 36 anni è stata dura restare senza squadra, mentalmente ho sofferto. Per questo ciclismo sono solo un vecchio velocista. La Lotto ha creduto in me"