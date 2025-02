Lettera43.it - Elezioni tedesche, Germania spaccata in due: il dominio dell’AfD nell’ex Ddr

Come da previsioni lesono state vinte dalla Cdu: sarà Friedrich Merz il successore di Olaf Scholz al Kanzleramt. Resta da vedere se a capo di governo espressione di una Große Koalition con la Spd (reduce dal peggior risultato della sua storia) o di un’alleanza ‘Kenya’ allargata ai Verdi. Una cosa è certa: Alternative für Deutschland ha raddoppiato i consensi rispetto al 2021, superando a livello nazionale il 20 per cento e, addirittura, affermandosi come primo partito nel territorio della vecchiaEst.Il voto di Friedrich Merz (Getty Images).L’AfD ha ottenuto il 46 per cento nel secondo voto in alcuni collegi della SassoniaI ‘nostalgici’ guidati da Alice Weidel, che resterà all’opposizione, sono adesso la prima forza politicaRepubblica Democratica Tedesca.