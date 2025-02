Thesocialpost.it - Elezioni in Germania: vince la Cdu, verso un governo a due con l’Spd. L’estrema destra vola ma non governerà

BERLINO – Il panorama politico tedesco esce profondamente trasformato dallepiù importanti degli ultimi decenni. L’affluenza raggiunge l’84%, la più alta dal 1990. I partiti tradizionali crollano, mentre l’AfD raddoppia i consensi e la Linke riconquista terreno, spinta dal voto giovanile.Il futurotra coalizioni difficiliIl risultato più clamoroso è il crollo della Spd, che con il 16,5% tocca il peggior dato della sua storia. Una disfatta che segna il fallimento delScholz, che annuncia il ritiro dai negoziati per la formazione del nuovo.Are è Friedrich Merz, leader della Cdu/Csu, con il 28,5%, quasi il doppio della Spd e otto punti sopra l’AfD, ferma al 20,7%. Ma non è un trionfo: resta sotto il 30% e deve trovare un’alleanza per governare.