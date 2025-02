Secoloditalia.it - Elezioni in Germania, Nardella: “Scholz ha perso per la pessima gestione dell’immigrazione”

“È un dato netto e inequivocabile quello del fallimento della Spd, che rappresenta un altro segnale della crisi della sinistra europea”. Questo il commento a caldo dell’eurodeputato del Partito democratico ed ex sindaco di Firenze Dariosulle ultimein, che hanno visto il trionfo del Cdu e un ottimo risultato per l’AfD, a scapito dei socialdemocratici che adesso subiscono le critiche anche dall’esponente progressista italiano nell’intervista al Corriere della sera.“I socialisti tedeschi pagano la crisi e l’incapacità di mettere in campo proposte forti su lavoro ed economia per bilanciare il Green deal – continua l’europarlamentare – l’ambientalismo senza diritti sociali diventa un boomerang”.ha poi affermato che il partito di, Spd stia pagando “la cattiva” e ammettendo che la sinistra in futuro dovrà impegnarsi in quest’ambito “per dare risposte alternative alle destre ma credibili”.